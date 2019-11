« Le récit de la colonisation ne doit plus faire abstraction de la violence sexuelle »

RENDEZ-VOUS DES IDÉES. Les auteurs de « Sexe, race & colonies » qui avait suscité une vive polémique il y a un an, publient un nouvel ouvrage qui approndit la question de la domination sexuelle dans les empires coloniaux.

Ses détracteurs diront qu'il s'agit du même ouvrage sans les images. Ses auteurs défendront au contraire qu'il apporte des éclairages inédits sur une thématique - la domination sexuelle dans les empires coloniaux et son héritage dans les représentations des peuples soumis - appelée à occuper une place durable dans le champ de la recherche. Les deux ont raison.

Un an après la parution très débattue de Sexe, race & colonies (éd. La Découverte) du fait principalement de la reproduction de plus d'un millier de dessins, peintures, clichés - pour beaucoup choquants - dans un écrin aux allures de beau livre, la publication de Sexualités, identités & corps colonisés, jeudi 14 novembre, réédite quinze articles du premier ouvrage auxquels s'ajoute une trentaine de nouvelles contributions. Une réflexion est ainsi proposée sur « la construction du corps sexualisé de la Polynésienne dans l'imaginaire européen » par l'anthropologue Serge Tcherkézoff, sur le regard des « médecins français et le sexe des Noir.e.s » par l'historienne Delphine Peiretti-Courtis ou encore sur « le sexe interracial sur le web » analysé par le philosophe Bernard Andrieu.

« Des passés qui émeuvent et choquent »

Cette exploration des imaginaires sexuels dans les empires coloniaux et postcoloniaux européens et japonais couvre toujours six siècles d'histoire, du XVe siècle à nos jours, sans reprendre toutefois un découpage chronologique, auquel lui est préférée une progression thématique. Ce nouveau volume, coordonné par un collectif paritaire de dix chercheurs parmi lesquels on retrouve les historiens Pascal Blanchard et Christelle Taraud, revient donc aux standards d'une publication académique. Editée par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'entreprise reçoit une validation scientifique qui avait pu sembler écornée, il y a un an, sous le feu de certaines critiques. En signant l'avant-propos, le président de l'institution, Antoine Petit, s'en fait le garant. « Les travaux de recherche qui sont présentés dans cet ouvrage traitent d'un objet complexe : les dynamiques spatio-temporelles des relations entre colonisation, racisme, sexualité et domination des corps. Il s'agit d'un champ de recherches très prometteur qui associe historiens, anthropologues, géographes, sociologues, politistes, philosophes (...) La mise en partage de ces travaux, qui doivent être lus par tous, constitue un document incontournable de savoir sur des passés qui émeuvent, choquent et, en tout cas, interpellent », écrit-il.

