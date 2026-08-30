Le recap’ des meilleurs maillots de la semaine
Dégaine est le média de So Foot consacré aux maillots, aux équipements, au lifestyle, au « blokecore« , etc. On y parle des nouveautés et de vintage, de toute ce qui constitue un pan entier de la culture foot. Voici une petite sélection de ce qu’on a publié cette semaine.
Ce maillot de Boca est complètement barréPost Instagram Voir sur instagram.com
On a croisé un maillot dingue à Rock en SeinePost Instagram Voir sur instagram.com
Le Toulouse FC a un nouveau fan de renommée internationalePost Instagram Voir sur instagram.com
Le bel hommage des Lyonnais à Bryan BergougnouxPost Instagram Voir sur instagram.com
C’est grave si on a kiffé sur des maillots de rugby ?Post Instagram Voir sur instagram.com
Si tu aimes ce genre de contenus, si tu t’intéresses aux maillots notamment , n’hésite pas à suivre Dégaine (by So Foot) sur Instagram ou Tiktok !…
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