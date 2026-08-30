Le recap’ des meilleurs maillots de la semaine

Le recap’ des meilleurs maillots de la semaine

Dégaine est le média de So Foot consacré aux maillots, aux équipements, au lifestyle, au « blokecore« , etc. On y parle des nouveautés et de vintage, de toute ce qui constitue un pan entier de la culture foot. Voici une petite sélection de ce qu’on a publié cette semaine.

Ce maillot de Boca est complètement barré

On a croisé un maillot dingue à Rock en Seine

Le Toulouse FC a un nouveau fan de renommée internationale

Le bel hommage des Lyonnais à Bryan Bergougnoux

C’est grave si on a kiffé sur des maillots de rugby ?

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SF pour SOFOOT.com