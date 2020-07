Le Real voit double contre Alavés

Vainqueur sans trop souffrir contre le Deportivo Alavés (2-0), le Real Madrid se rapproche du titre de champion d'Espagne. Deux buts de Benzema et Asensio suffisent aux Madrilènes pour garder leur avance de quatre points sur le Barça à trois journées de la fin du championnat.

Real Madrid 2-0 Deportivo Alavés

Quel que soit son adversaire depuis le déconfinement du football, ce Real Madrid est impénétrable, imperturbable, indestructible. Voilà ce que devait se dire le Deportivo Alavés ce soir, tant les hôtes du stade Alfredo Di Stéfano sont une nouvelle fois apparus avec leurs valeurs actuelles : une imperméabilité modèle doublée d'un froid réalisme. Malgré l'absence de son capitaine emblématique, le Real a pu compter sur son avant-centre Karim Benzema, auteur d'un but et d'une passe décisive. Un ratio suffisant pour empocher une quatorzième victoire à domicile dans la saison et se rapprocher plus que jamais du titre de champion d'Espagne.Comment faire pour gagner un match sans Sergio Ramos dans son onze de départ ? Voilà l'équation majeure à résoudre pour Zinédine Zidane au démarrage de cette rencontre. D'abord en pleine étude de cas, la défensemontre des lacunes à l'image de ce centre d'Edgar Méndez repris de la tête par Joselu, mais la balle s'écrase sur la barre avant de voir Raphaël Varane repousser sur sa ligne une deuxième tentative de Lucas Pérez (3). Alertée, lase met à accélérer et va bénéficier d'un penalty très généreux pour une intervention de Ximo Navarro sur Ferland Mendy qui joue bien le coup. De sang froid, Karim Benzema prend Roberto à contre-pied et s'offre son dix-huitième but de la saison en Liga (11, 1-0).