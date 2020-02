Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real tombe à Levante et reste 2e de Liga Reuters • 22/02/2020 à 23:07









Le Real tombe à Levante et reste 2e de Liga par Samuel Martin (iDalgo) Après le large succès du FC Barcelone plus tôt dans la journée aux dépens d'Eibar, le Real Madrid devait s'imposer sur la pelouse de Levante pour reprendre sa place sur le trône. Mais l'occasion est manquée puisque les Merengues se sont inclinés (1-0) pour la deuxième fois de la saison. La faute à un but splendide de Jose Morales dans le dernier quart-d'heure de la rencontre (79', 1-0). Eden Hazard a fait son retour dans le 11 madrillène à trois jours de la réception de Manchester City pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les protégés de Zidane ont dominé la rencontre mais ont butté sur Aiton Fernandez, auteur de plusieurs parades de grande classe. Les Granotes remontent provisoirement dans la première moitié de tableau (10e). Karim Benzema et les siens joueront gros lors de la prochaine journée lors du classico au Camp Nou.

