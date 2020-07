Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real se rapproche du titre Reuters • 14/07/2020 à 00:21









Le Real se rapproche du titre par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Real Madrid n'est plus qu'à une victoire du titre de champion d'Espagne. L'équipe de Zinédine Zidane a remporté un 9ème match de suite en Liga après son succès sur la pelouse de Grenade ce lundi (1-2). Ferland Mendy a débloqué son compteur avec les Merengues en inscrivant le premier but de la rencontre en début de partie. Karim Benzema a doublé la mise quelques minutes plus tard et compte désormais 19 réalisations cette saison en championnat. Dans le second acte, Darwin Machis a réduit l'écart. En tête du classement, le Real prend 4 points d'avance sur le FC Barcelone à deux journées de la fin et se rapproche d'un 34ème titre en Liga. De son côté, Grenade s'éloigne de l'Europe et pointe désormais à la 10ème place.

