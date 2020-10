Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real s'impose, Alaves et Osasuna aussi Reuters • 04/10/2020 à 18:03









Le Real s'impose, Alaves et Osasuna aussi par Samuel Messberg (iDalgo) Grâce à des buts de Vinicius Junior (16') et Karim Benzema (90+5')le Real Madrid s'est imposé à Levante ce dimanche après midi pour le compte de la 5ème journée de Liga. Encore une victoire sur le fil des hommes de Zinedine Zidane mais leur confiance leur a permis d'une nouvelle fois aller chercher les trois points. Ce match leur permet d'accentuer leur avance en tête du championnat avec 13 points soit 4 points d'avance sur le Bétis Séville son dauphin. Prochain match à domicile contre Cadiz après la trêve internationale. Pour leurs adversaires du jour ce sera un déplacement à Bilbao. L'Athletico Bilbao ont justement eux été battu à Alavès 1-0 ce qui les placent à la 19ème place du classement. Dans le troisième match de cet après-midi Osasuna s'est imposé 2-0 devant son public contre le Celta Vigo. Les défaits de ce match affronteront L'Atletico Madrid après la trêve.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.