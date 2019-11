Le Real pulvérise Galatasaray, l'Atlético déraille à Leverkusen

Orgie de buts ce mercredi en Ligue des champions : le Real a zigouillé Galatasaray six à zéro, quand le Dinamo Zagreb et le Chakhtar se sont neutralisés, au terme d'un match nul (3-3) complètement siphonné. Soirée beaucoup plus tranquille pour Tottenham, qui a dépiauté l'Etoile Rouge (0-4), quand l'Atlético a avalé de travers en Allemagne, en tombant face au Bayer Leverkusen (2-1).

Real Madrid 6-0 Galatasaray

A 18 piges, Rodrygo n'a manifestement pas envie d'attendre pour marquer son premier but en C1. Un crochet intérieur, une frappe vicelarde du gauche et voilà le Brésilien qui déflore son compteur dans la compétition reine et permet au Real de faire la course devant, après à peine 4 minutes de jeu. Folie : le second but de l'ex gamin prodige de Santos intervient à peine trois minutes plus tard, quand ce dernier vient placer un joli coup de boule au point de penalty, après un centre enveloppé de Marcelo. Patatras pour les Turcs, qui se cassent définitivement la gueule quand Nzonzi fait faute sur Kroos dans la surface. Ramos y va de sa Panenka et voilà la Maison Blanche qui mène de trois pions au quart d'heure de jeu. Benzema n'aura plus qu'à planter deux pions pour enfoncer la tête des Turcs sous l'eau, avant que Rodrygo n'y aille carrément de son triplé en toute fin de partie. De quoi permettre au Real d' infliger à Galatasaray la plus large défaite de son histoire en C1 et de quasiment assurer sa qualification pour les huitièmes de la compétition.