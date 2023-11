information fournie par So Foot • 22/11/2023 à 12:00

Le Real Madrid vend des morceaux de sa pelouse

À ne pas laisser à proximité de votre vache de compagnie.

Le Real Madrid a commencé à vendre sur son site Internet des morceaux de la pelouse de son stade. Pour la modique somme de 45 euros, vous pourrez vous fournir une petite boîte, en forme de Santiago-Bernabéu, contenant un carré de terre et d’herbe, « qui a vu les plus grandes victoires du Real Madrid dans les compétitions les plus prestigieuses au monde à travers l’histoire » .…

CD pour SOFOOT.com