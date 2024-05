Le Real Madrid, un champion (très) serein

À quatre journées de la fin du championnat, le Real Madrid a (déjà) assuré son 36e titre en Liga suite à sa victoire contre Cadix combinée à la défaite de Barcelone contre Gérone. Un sacre acquis sans jamais avoir vraiment tremblé, au bout d'une saison maîtrisée et (quasiment) sans défaite.

Comme souvent avec le Real Madrid, tout s’est conclu sur un concours de circonstances. Pour être sacrés, les Merengues devaient battre Cadix à Santiago Bernabéu et espérer une contre-performance du FC Barcelone à Gérone. Chose faite, les Catalans s’inclinant lors de cette 34 e journée. De quoi permettre aux Madrilènes de décompresser en cette fin de saison domestique, et de renforcer un peu plus leur domination en Liga.

La Catalogne a bien aidé

Signe de cette balade plutôt tranquille pour le Real Madrid : le bouleversement de la hiérarchie en Catalogne. Si l’on s’attendait à un âpre duel face au tenant du titre Barça, c’est l’autre club de la région qui sera venu semer le trouble. Promu deux ans auparavant, Gérone et son City Group ont en effet tenu la dragée haute aux Blaugranas , aidés par le style de jeu offensif de leur entraîneur Michel. Les Madrilènes, eux, n’auront jamais vraiment été dérangés par la concurrence, remportant leurs deux Clásicos (1-2 et 3-2) et balayant les Géronais en deux fois (0-3 et 4-0). Parmi les prétendants potentiels, seul l’Atlético aura d’ailleurs fait vaciller le champion (victoire 3-1 au Civitas Metropolitano, nul 1-1 à Santiago Bernabéu et un succès en huitièmes de Coupe du Roi aux prolongations), et puis c’est tout.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com