information fournie par So Foot • 29/04/2023 à 20:28

Le Real Madrid surclasse Almería

Real Madrid 4-2 Almería

Buts : Benzema (5 e , 17 e et 42 e ) et Rodrygo (48 e ) pour les Merengues // Lázaro (45 e +1) et Robertone (61 e ) pour l’UDA

À Santiago Bernabéu ce samedi soir, pour la 32 e journée de Liga, le Real Madrid a assuré le spectacle en s’imposant devant Almería (4-2).…

AB pour SOFOOT.com