Le Real Madrid se laisse accrocher par le Rayo Vallecano

Sans Bellingham, la fête est moins folle.

Vainqueur de Leipzig cette semaine en Ligue des champions, Madrid n’a pas réussi à s’imposer loin de ses bases ce dimanche en Liga, laissant Vallecano, pourtant en méforme, prendre un point (1-1). Tout avait pourtant bien commencé pour des Merengues qui ont rapidement pris l’avantage au score grâce à Joselu, bien placé à la réception d’un centre millimétré de Federico Valverde et clinique sur son tacle rageur, et ne se privant pas pour claquer une petite célébration à la Jude Bellingham. Derrière, le Real s’est quelque peu endormi et a laissé ses adversaires revenir sur penalty, obtenu grâce à une faute de main d’Eduardo Camavinga. Raúl de Tomás, ancien de la maison madrilène, s’est chargé de la sanction et a puni Andriy Lunin.…

AL pour SOFOOT.com