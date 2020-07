Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real Madrid sacré champion d'Espagne, Majorque relégué Reuters • 16/07/2020 à 23:27









Le Real Madrid sacré champion d'Espagne, Majorque relégué par Florian Burgaud (iDalgo) Pour le Real Madrid, la donne était toute simple ce jeudi soir : une victoire face à Villarreal et le club de la capitale serait sacré champion d'Espagne pour la 34e fois de son histoire. Sur la pelouse du stade Alfredo di Stefano, les hommes de Zinédine Zidane ont fait le job avec un doublé de l'immense Karim Benzema (29e, 77e) pour s'imposer 2-1 face au "sous-marin jaune". Pour la petite statistique, le Real est sacré en Liga sur une 14e pelouse différente. De son côté, le Barça s'est totalement décomposé face à Osasuna, vainqueur 2-1 au Camp Nou. Après l'Espanyol il y a une semaine, c'est Majorque qui est officiellement relégué, battu par Grenade (1-2). La dernière place se jouera dimanche soir entre Leganés (18e, 35 pts), qui recevra le Real, et le Celta Vigo (17e, 36 points), qui se déplacera sur la pelouse de l'Espanyol. Par ailleurs, l'Atlético gagne 2-0 face à Getafe, la Real Sociedad et Séville se quittent sur un score nul et vierge alors qu'Alavés se sauve en gagnant 2-1 sur la pelouse du Betis.

