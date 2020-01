Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real Madrid s'impose de justesse 2-1 face au FC Séville Reuters • 18/01/2020 à 18:21









Le Real Madrid s'impose de justesse 2-1 face au FC Séville par Hugo Chalmin (iDalgo) Le Real Madrid prend provisoirement la tête de la Liga ! En attendant le match dimanche soir de Barcelone qui reçoit Getafe, les hommes de Zinedine Zidane sont leaders du championnat grâce à cette victoire 2-1 face au FC Séville. Tout n'a pas été simple pour des Merengues, tout juste vainqueurs de la Supercoupe d'Espagne. Après une première mi-temps où les deux équipes ont été en difficulté dans la création du jeu, c'est la Casa Blanca qui ouvre le score à la 57ème minute par l'intermédiaire de Casemiro. Les Andalous réagissent dans la foulée avec l'égalisation signée De Jong. Casemiro inscrit ensuite un deuxième but à la 69ème minute pour donner un avantage définitif aux siens. Les Madrilènes restent toujours invaincus cette saison à domicile alors que Séville enchaîne une 13ème défaite consécutive à Santiago Bernabeu.

