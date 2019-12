Le Real Madrid s'encastre dans le mur de Bilbao

Dominateur, le Real Madrid n'a jamais réussi à trouver la faille au Santiago-Bernabéu face à un Athletic Club qui a pu compter sur un énorme Unai Simón (0-0).

Real Madrid 0-0 Athletic Club

Nina Simón se sent bien

Dominer n'est jamais gagner. Et ça le Real Madrid l'a de nouveau prouvé contre l'Athlétic Club au Santiago-Bernabéu, quelques jours après avoir bousculé le Barça au Camp Nou. Deux matchs, 35 frappes tentées et 0 but marqué. La faute à des gardiens aux mains fermes. À des montants - touchés à trois reprises face à Bilbao - récalcitrants. Mais surtout à un manque de réalisme à l'image de Vinicius Junior, virevoltant sur son aile gauche, impossible à défendre pour les adversaires, mais pour qui le dernier geste est se résume trop souvent à une frappe de poussin ou une passe ratée. Sur son banc, Zinédine Zidane ne peut que constater son équipe pratiquer un joli football tout en étant incapable de faire trembler les filets. Impossible de savoir ce qu'il se passe alors dans la tête du Double Z, mais il se pourrait bien qu'il y ait des images d'un certain Portugais.Casemiro suspendu, c'est Luka Modri? qui fait son retour dans le onze de départ, tandis que Vinicius Junior s'occupe de l'aile gauche laissée vacante par Eden Hazard. Et ce sont d'ailleurs les deux hommes qui se montrent en premier avec une passe du milieu croate pour le Brésilien qui s'amuse de la défense, mais bute sur Unai Simón (10). Une action qui sera finalement à l'image de la première période que le Real Madrid a dominé sans pour autant trouver la faille en raison du portier basque qui utilise même sa tête pour dévier sur sa transversale une mine à bout portant de Toni Kroos (18). Alors ce ne sont pas deux coups de boule de Karim Benzema qui vont l'inquiéter (31et 38). L'attaquant français est d'ailleurs le seul à avoir réussi à battre Unai Simón d'un joli Lire la suite de l'article sur SoFoot.com