Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real Madrid réussit sa rentrée Reuters • 15/06/2020 à 01:46









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Real Madrid a fait son retour à la compétition. Après avoir passé trois mois sans jouer, les hommes de Zinédine Zidane ont dominé Eibar dans leur rencontre de la 28ème journée de Liga (3-1). Sur le terrain d'entraînement de l'enceinte Alfredo di Stefano pour cause de travaux au Santiago Bernabeu, Toni Kroos a ouvert le score très tôt dans la partie d'une belle frappe lointaine. Sergio Ramos a ensuite fait le break sur une offrande d'Eden Hazard, avant que Marcelo ne plie définitivement la rencontre. La réalisation de Bigas à l'heure de jeu n'a rien changé au résultat final. Les Merengue restent 2èmes, à deux points du FC Barcelone. De son côté, Eibar est 16ème du championnat et n'a que deux longueurs d'avance sur Majorque, premier relégable.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.