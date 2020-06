Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real Madrid reprend la tête Reuters • 25/06/2020 à 00:08









Le Real Madrid reprend la tête par Léo De Garrigues (iDalgo) Au lendemain du succès étriqué du FC Barcelone contre Bilbao (1-0), le Real Madrid retrouve la première place de la Liga grâce à sa victoire sur Majorque (2-0). Servi astucieusement par Luka Modric, Vinicius a ouvert le score à la 19e minute d'un ballon piqué au-dessus du gardien. Après la pause, Sergio Ramos a inscrit un coup-franc direct, son 8e but de la saison en championnat. Les Madrilènes sont à égalité avec le Barca en tête de la Liga à 7 journées de la fin de la saison tandis que Majorque reste au 18e rang.

