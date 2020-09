Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real Madrid renverse le Betis Reuters • 26/09/2020 à 23:27









Le Real Madrid renverse le Betis par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Real Madrid tient son premier succès de la saison. Une semaine après le match nul concédé face à la Sociedad, l'équipe de Zinédine Zidane est venue s'imposer sur la pelouse du Betis samedi (2-3). La partie n'a pas été de tout repos pour les Merengues, menés 2-1 à la pause malgré l'ouverture du score de Federico Valverde. Auteur d'un bon match, Nabil Fekir s'est offert une passe décisive sur le deuxième but sévillan. Mais la réaction du champion en titre n'a pas tardé. Dès le début du second acte, le Real égalisait en profitant d'un CSC d'Emerson. La partie s'est ensuite transformée en cauchemar pour le latéral brésilien, exclu peu après l'heure de jeu pour une faute en position de dernier défenseur. En fin de rencontre, Sergio Ramos a offert la victoire à son équipe sur pénalty. Dans les autres rencontres de la journée en Espagne, la Real Sociedad a dominé Elche (0-3) alors que Valence n'a pris qu'un point face à Huesca (1-1). Alavès et Getafe se sont neutralisés (0-0).

