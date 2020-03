Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real Madrid remporte le classico et reprend la tête Reuters • 01/03/2020 à 23:25









Le Real Madrid remporte le classico et reprend la tête par Samuel Martin (iDalgo) Crucial. Le 180e classico de l'histoire se présentait comme un rendez-vous décisif dans la course au titre. C'est le cas puisque le Real Madrid s'impose 2-0 au profit du FC Barcelone et retrouve le trône de la Liga au terme de la 26e journée. Dans une première période animée, les deux équipes se sont répondus coup pour coup sans se montrer efficace devant les buts. Mais au retour des vestiaires, la Maison Blanche reprend le contrôle du ballon en se montrant encore plus pressant. Ter Stegen repousse de très belle manière la première grosse occasion signée Isco d'une parade magnifique (55'). Le portier allemand ne peut ensuite rien sur le plat du pied de Vinicius Junior (70'), servi sur la gauche par Kroos. Sérénité retrouvée, les Merengues ne vont pas trembler puisque Lionel Messi et les siens n'ont pas réussi à se relever de cette ouverture du score. C'est Mariano Diaz, rentré une minute auparavant, vient sceller le score (90+3'). Le Barça est désormais positionné à une longueur derrière les Madrilènes.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.