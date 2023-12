information fournie par So Foot • 12/12/2023 à 23:09

Le Real Madrid punit l’Union Berlin

Union Berlin 2-3 Real Madrid

Buts : Volland (45 e +1) et Alex Král (85 e ) pour l’Union // Joselu (61 e et 72 e ) et Ceballos (89 e ) pour les Merengues

En déplacement à l’Olympiastadion de Berlin pour y défier l’Union ce mardi soir, le Real Madrid, assuré de finir en tête du groupe C, a joué le coup à fond pour s’imposer (2-3). Les Berlinois terminent derniers.…

AB pour SOFOOT.com