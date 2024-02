Le Real Madrid prêt à lancer l'ère Mbappé

Adepte des sensations fortes, Kylian Mbappé a engendré un séisme en affirmant à Nasser Al-Khelaifi son souhait de ne pas prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain. À Madrid, l’information a fait l’effet d’une énième bombe. Serait-ce enfin l’heure du mariage après tant d’années passées à attendre ?

À n’en pas douter, Josep Pedrerol a trouvé de quoi alimenter son fonds de commerce pour les prochaines semaines. Après le célèbre « tic-tac » de l’été 2021 terminé en eau de boudin avec la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, le présentateur de l’émission El Chiringuito tient peut-être sa revanche trois ans plus tard : celle de voir Mbappé revêtir le maillot du Real Madrid. Vendredi dernier, c’était en tout cas la forte tendance dans la presse locale, où Marca titrait avec aplomb « Se va, se viene » (Il s’en va, il arrive, en VF). Ce lundi, le quotidien sportif évoquait carrément la signature d’un contrat de cinq ans entre 15 et 20 millions d’euros nets annuels et d’une prime à la signature de 50 millions d’euros, bonus inclus. Ce mardi, AS illustrait sa couverture avec un Mbappé souriant et un transfert déjà « ficelé » . En bref, tous les voyants semblent indiquer que l’arrivée du numéro 7 parisien dans les rangs du Real Madrid est imminente.

« Ce serait le recrutement phare d’un projet initié depuis plusieurs années »

Au cœur des boutiques, cafés-restaurants ou autres lieux publics à Madrid, Mbappé est le mot le plus prononcé dans les rues de la capitale espagnole ces derniers jours. L’attaquant de 25 ans est bien sûr couvert d’éloges. « C’est un footballeur ultra complet avec une excellente condition physique , synthétise Benito Floro, directeur sportif du Real Madrid lors de la saison 2005-2006. À Madrid, Mbappé ne viendrait pas dans un club en crise, mais dans une équipe avec une excellente dynamique et prête à gagner les plus grands trophées. Mbappé est encore jeune, performant et souhaite évoluer aux côtés des meilleurs. Il est donc évident que le Real fasse de son mieux pour que le joueur s’engage au club. Il est totalement compatible avec un club de cette envergure, il n’y a aucun doute là-dessus. Pour les Madridistas, cette association serait merveilleuse. »…

Tous propos recueillis par AD, sauf mentions.

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com