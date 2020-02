Le Real Madrid prend un nouveau coup de vieux

Alors que l'on croyait le Real bien engagé vers une victoire plutôt convaincante face à Manchester City, la Maison-Blanche s'est finalement effondrée ce mercredi à Madrid (1-2). La faute, en partie, à une vieille garde qui n'a pas su se montrer au niveau, à l'image d'un Sergio Ramos dépassé puis expulsé : le Real vient de prendre un nouveau coup de vieux. On connaissait les jeunes cadres dynamiques, on connaît désormais les vieux cadres apathiques.

Sergio Ramos, l'arbre qui représente la forêt

City fait taire le Bernabéu

L'image est saisissante, car elle est symbolique : Sergio Ramos, la tête basse, le brassard de capitaine retiré du bras, se dirige lentement vers les vestiaires, laissant en infériorité numérique ses coéquipiers (86), menés au score depuis trois minutes. S'il peut y avoir quelque chose de jouissif à voir l'un des plus grands vilains de la planète football être expulsé de la sorte, pour un énième coup bas, il y a aussi quelque chose de signifiant dans cette image, puisqu'elle vient sanctionner la mauvaise performance des cadres du Real. Si la Maison-Blanche s'est effondrée mercredi soir, c'est en grande partie car ses fondations n'étaient pas solides.Le cas Sergio Ramos est un exemple représentatif, pas seulement car il a été ce mercredi un capitaine défaillant. La performance du défenseur central espagnol a d'abord symbolisé la fébrilité de son équipe, par exemple en fin de première période, lorsqu'il rate son dégagement et manque de détourner le ballon au fond de ses propres filets (45+1). Puis, elle a également symbolisé l'incapacité des Madrilènes à résister à la pression mise par lesquand ceux-ci se sont décidés à accélérer le jeu lors du dernier quart d'heure : d'abord fautif dans son placement sur le but égalisateur de Gabriel Jésus (78), il finit par sombrer totalement quelques minutes plus tard en coupant la course de l'attaquant brésilien de Manchester City (83). On connaissait les jeunes cadres dynamiques, on connaît désormais les vieux cadres apathiques.Une performance au diapason de celle des autres cadres historiques du Real Madrid : sur son côté droit, Carvajal a souffert, malgré un couloir gauche anglais pas forcément ultra performant, et a fini par provoquer