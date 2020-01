Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real Madrid prend la tête de la Liga Reuters • 26/01/2020 à 23:44









Le Real Madrid prend la tête de la Liga par Hugo Chalmin (iDalgo) Le déplacement à Valladolid ce dimanche n'a pas été de tout repos pour le Real Madrid. Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés 0-1 dans la douleur au Stade José Zorrilla. Privé de Bale, Hazard et Asensio, le club de la capitale peine à se montrer dangereux en première période. Les contacts sont rudes mais les occasions sont peu nombreuses de part et d'autre. Au retour des vestiaires, le scénario se répète et les Madrilènes trouvent enfin une ouverture à la 78ème minute. C'est Nacho Fernandez qui délivre ses coéquipiers. Le Real mène 1 à 0 et le 16ème de Liga ne parvient pas à recoller au score. Un succès primordial pour les Merengues qui reprennent la tête du championnat espagnol. Ils profitent de la défaite 2-0 du FC Barcelone à Valence.

