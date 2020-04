So Foot • 03/04/2020 à 06:00

Le Real Madrid pleure Goyo Benito, son magnifique salopard

Dans la catégorie des défenseurs durs sur l'homme, Goyo Benito faisait assurément partie de la tête de liste. Décédé à 73 ans des suites d'une longue maladie, l'ancien stoppeur du Real Madrid laisse à ce monde l'idée selon laquelle mieux vaut marcher sur les pieds des autres plutôt que le contraire.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Goyo Benito.#RealMadrid -- Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 2, 2020

"Sors la hache, Benito !"

Roi des rois, le Real Madrid est aujourd'hui un club à l'identité affirmée. Adorée ou honnie, la Maison-Blanche permet aux fans de football de s'accorder sur une chose : dans les grands rendez-vous, la défensea toujours voulu s'armer de salopards en chef. Fabio Cannavaro le bon d'abord, Pepe la brute ensuite, sans oublier Sergio Ramos, monstrueux truand aussi fort dans les airs que sur terre. Seulement voilà, le Real ne s'est pas mis à appliquer cette méthode en un simple claquement de doigts. S'il est désormais perçu comme le plus grand club de l'histoire, c'est parce que cette méthode de rugosité défensive a fait ses preuves dans le temps. Mais alors, d'où vient cette capacité à susciter la crainte du duel physique face à l'adversaire ? Une partie de la réponse réside dans la personnalité de Gregorio "Goyo" Benito Rubio, décédé ce jeudi des suites d'une longue maladie.Depuis l'enfance, "Goyo" Benito s'est pris de passion pour la compétition. Individuelle d'abord, puisque le garçon scolarisé à Atocha pratique l'athlétisme à forte dose et obtient le titre de champion national des écoles en lancer de javelot avec un lancer mesuré à 62 mètres. Collective ensuite : le jeune homme intègre les rangs de l'équipe espoirs du Real Madrid en 1963. Âgé de seize ans, son mental de champion lui permet d'intégrer l'équipe première en cinq ans, dont les deux dernières années effectuées en prêt chez le voisin du Rayo Vallecano. Le 4 octobre 1969, Benito signe son premier contrat professionnel au Real et s'apprête à tout dégommer sur son passage. Généreux dans l'effort physique, Benito récoltait régulièrement les éloges des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com