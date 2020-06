Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real Madrid nouveau leader de la Liga Reuters • 22/06/2020 à 00:15









Le Real Madrid nouveau leader de la Liga par Léo De Garrigues (iDalgo) Grâce à son succès sur la pelouse de la Real Sociedad (1-2), le Real Madrid double le FC Barcelone tout en haut du classement du championnat espagnol. Sergio Ramos a ouvert le score à la 50e minute sur un penalty obtenu par Vinicius. Vingt minutes plus tard, Karim Benzema a mis les Merengue à l'abri grâce à un enchaînement de haut niveau. C'est le 17e but du Français cette saison en Liga. Mikel Merino a réduit le score en fin de rencontre pour les locaux. Au classement, Barcelonais et Madrilènes sont à égalités mais ce sont les hommes de Zinédine Zidane qui sont premiers grâce au goal average particulier. La Real Sociedad est 6e.

