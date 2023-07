Le Real Madrid et les trous dans la caisse

Ce mercredi, le Real Madrid a été épinglé dans une affaire de dissimulation financière estimée à 122 millions d'euros. Un scandale venu éclabousser une Maison-Blanche flirtant souvent avec les limites de la légalité.

Le temps passe, le sport évolue, et le football espagnol continue de s’enfoncer dans des scandales financiers. En effet, si le FC Barcelone se montre maître en la matière depuis deux ans, c’est aujourd’hui son cousin du Real Madrid qui est pris la main dans le portefeuille, accusé d’un délit simple : avoir dissimulé des dépenses. Une enquête du Telegraph révèle ainsi que le club de la capitale a sciemment omis de déclarer la somme de 122 millions d’euros dans son dernier bulletin financier. Cette part représenterait 20% des dépenses du club sur la période 2017-2023 et n’aurait jamais été justifiée dans les documents que s’est procurés le journal britannique. Dès lors se pose la question du jeu dangereux auquel s’exposent les Madrilènes.

L’accord providentiel

Pour trouver la source de ce bordel économique, il faut d’abord traverser l’Atlantique. Direction New-York et le siège de Providence Equity, une société chargée de gérer l’ensemble des affaires marketing du Real Madrid (potentiel naming du futur stade Santiago-Bernabéu, renouvellement de contrat avec l’équipementier, etc.), en échange d’un pourcentage sur les revenus générés par les sponsors du club. Signé en 2016, l’accord a pour but de rapporter 500 millions d’euros aux Merengues , étalés sur dix ans. Mais à cette époque, déjà, ce contrat était cité dans les Football Leaks, en raison des magouilles de Providence, fiscalement enregistrée entre les Îles Caïmans et le Luxembourg. Aujourd’hui, ces 122 millions dissimulés par Pérez et compagnie représenteraient donc une partie des rétributions du Real Madrid à la compagnie américaine. Un montage financier nommé « autres dépenses d’exploitation » dans les documents du club révélés par le Telegraph .…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com