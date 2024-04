Le Real Madrid enfonce le Barça et file vers le titre

Attendu comme le match du titre, le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone à Santiago Bernabéu a souri aux Merengues (3-2) ce dimanche soir. Un succès au finish, qui les rapproche du trophée.

Real Madrid 3-2 FC Barcelone

Buts : Vinicius Junior (18 e , SP), Lucas Vazquez (73 e ), et Bellingham (90 e +1) pour les Merengues // Christensen (6 e ) et Fermin Lopez (69 e ) pour le Barça

Si ce Clasico de la 32 e journée de Liga n’augurait guère d’un spectacle flamboyant, les 22 acteurs ont tout de même tenu à respecter la tradition en offrant un match assez plaisant. Finalement, c’est le Real Madrid qui signe un succès probant sur le FC Barcelone (3-2) dans le temps additionnel. Pourtant, le Barça aura mis moins de dix minutes pour trouver la faille. Sur corner, un Andreas Christensen oublié au second poteau et aidé par la mauvaise sortie d’Andriy Lunin a en effet placé sa tête (0-1, 6 e ) . En réaction, les Merengues ont cru égaliser sur une astucieuse déviation de Luka Modric vers Vinicius Junior, mais la reprise de l’extérieur du droit du Brésilien a filé au-dessus (8 e ). Partie remise pour l’ Auriverde puisqu’au quart d’heure, le penalty provoqué par Pau Cubarsi sur Lucas Vazquez lui a permis de remettre tout le monde à égalité en trompant Marc-André ter Stegen (1-1, 18 e ) . Peu emballante, la première période s’est malgré tout achevée par une polémique signée de la Ligue espagnole de football : un corner dévié par Lamine Yamal et sauvé par Lunin a effectivement peut-être franchi la ligne (28 e ), mais la VAR a dit non. Car en Liga, il n’y a pas de Goal line technology.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com