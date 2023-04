Le Real Madrid en maîtrise face à Chelsea

2-0 à l'aller, 0-2 au retour et un Real Madrid qualifié en demies de Ligue des champions sans jamais avoir tremblé. Chelsea a pourtant entretenu un peu le suspense ce mardi soir, avant de se rappeler qu'avoir une grande équipe c'est bien, mais que l'être c'est mieux.

Chelsea 0-2 Real Madrid

Buts : Rodrygo (58 e et 80 e ) pour les Merengues

Les Blues y auront cru. Au moins 58 minutes. Puis le Real Madrid, particulièrement ronronnant ce mardi soir, finit par planter et réduire à néant les maigres espoirs des hommes de Frank Lampard qui n’en avaient pris « que » deux au Santiago Bernabéu une semaine plus tôt. Les meilleures occasions étaient pourtant londoniennes, la possession et les xG aussi et à la fin… ce sont les hommes de Carlo Ancelotti qui s’imposent 2-0, lancés par un contre parfaitement maîtrisé.…

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com