Le Real Madrid en colle cinq à Valence

Real Madrid 5-1 Valence

Buts : Carvajal (3 e ) et Vinícius Júnior (42 e et 49 e ) et Rodrygo (50 e et 84 e ) pour les Merengues // Hugo Duro (88 e ) pour le VCF

À Santiago-Bernabéu ce samedi soir, le Real Madrid a écarté Valence (5-1), pour revenir à deux points du leader Gérone.…

AB pour SOFOOT.com