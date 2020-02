Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real Madrid éliminé en quart de finale par la Real Sociedad Reuters • 06/02/2020 à 21:14









Le Real Madrid éliminé en quart de finale par la Real Sociedad par Hugo Chalmin (iDalgo) Grosse surprise à Santiago Bernabeu, le Real Madrid est éliminé dès les quarts de finale de la Coupe du Roi. Les hommes de Zinedine Zidane se sont inclinés, à la maison, contre la Real Sociedad sur le score de 3-4. Et les Merengues ne se sont pas rendus la tâche facile dès le début de la rencontre. À la 22ème minute, c'est Odegaard qui ouvre le score pour le club basque, lui qui est prêté par Madrid. Malgré une première période durant laquelle le Real a globalement dominé, la Casa Blanca est menée 0-1 à la pause. Dès le retour des vestiaires, les choses ne s'arrangent pas pour les Madrilènes. Ces derniers croient encaisser un deuxième but signé Isak mais il est refusé par l'arbitre, Antonio Mateu Lahoz. L'attaquant suédois marque à la 54ème minute avant d'inscrire un doublé deux minutes plus tard. Le Real tente de réagir par l'intermédiaire de Marcelo à la 59ème minute mais Merino calme les ardeurs madrilènes à la 69ème minute. Les Merengues poussent dans les dernier instants. Malgré deux buts de Rodrygo et Nacho à la 82ème puis à la 93ème minute, les Merengues sont éliminés. À noter que les Blancos, leader du championnat, ont déjà remporté la Supercoupe d'Espagne.

