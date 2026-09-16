Le Real Madrid défend la liberté d’expression de ses joueurs après la polémique sur Ceuta

par Fernando Kallas

Le Real Madrid a défendu le droit de ses joueurs à exprimer des opinions divergentes après que les attaquants Kylian Mbappé et Vinicius Jr. ont masqué mardi un message de solidarité en faveur de la population de Ceuta avant le match de Liga contre Elche.

Les deux équipes sont entrées sur le terrain vêtues de t-shirts portant l'inscription "Todos somos caballas" ("Nous sommes tous des maquereaux") – "caballas" étant le surnom donné aux habitants du territoire espagnol de Ceuta, confronté en juillet à un afflux massif de migrants en provenance du Maroc.

Kylian Mbappé et Vinicius ont remonté leur maillot jusqu’à la poitrine, rendant le message illisible, avant de le retirer complètement après la sortie du tunnel. Leur coéquipier Ibrahima Konaté s’est contenté de tenir son maillot à la main.

Un responsable du Real Madrid a déclaré à Reuters que le club avait accepté la demande d’Elche de manifester ce soutien en signe de solidarité et de porter ces maillots, mais qu’en tant qu’organisation, le club respectait le principe de liberté individuelle.

Le Real avait mis en place mardi dernier un tifo dans sa tribune chantante en soutien à Ceuta lors de son match de Ligue des champions contre l’Inter Milan, les supporters brandissant des pancartes représentant le drapeau du territoire.

L’initiative du t-shirt au coeur de la controverse est due à l’Association des entreprises de Valence. Les joueurs de Barcelone ne l'ont pas porté dimanche lors de la rencontre contre Levante.

Lundi, l’international marocain Ez Abde a été l'objet de commentaires injurieux sur les réseaux sociaux pour avoir porté ce t-shirt avant le match du Real Betis contre Villarreal.

Ez Abde a répondu par un communiqué qu’il ne s’excuserait pas pour son geste et que ce message visait à soutenir une communauté et une cause sociale, plutôt qu’à exposer une position politique.

(Reportage de Ruairidh Barlow Version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)