Le Real Madrid décroche la Supercoupe d'Espagne au bout des tirs au but

Au terme d'une rencontre plaisante mais dénuée de buts jusqu'à la dernière minute de la prolongation (0-0), le Real Madrid a remporté aux tirs au but (4 à 1) la Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético de Madrid, dimanche en Arabie saoudite. Frustrant une nouvelle fois son grand ennemi de voisin, par la même occasion.

Real Madrid 0-0 (4-1 aux t.a.b) Atlético de Madrid

Plutôt dominateur, le Real joue à se faire peur

Il était donc écrit que le nouveau roi d'Espagne (et accessoirement de Madrid) serait sacré en Arabie saoudite, une nouveauté voulue par la Fédé espagnole. Il était écrit que le Real Madrid triompherait une nouvelle fois de son meilleur ennemi, l'Atlético de Madrid, en finale d'une compétition. Mais était-il écrit que ce dernier tour de piste achèverait sa course aux tirs au but, sans qu'aucun pion ne soit inscrit au terme des 120 minutes ? Certainement pas au vu de la physionomie d'un match plutôt ouvert, animé et pas pauvre en occasions. À ce petit jeu des tirs au but, donc, c'est le Real qui s'est encore montré le plus fort (jurisprudence finale de C1 2015/2016). Et qui ajoute ainsi une Supercoupe d'Espagne de plus à son armoire à trophées.Les premières possessions de l'Atlético sont sifflées, celles du Real saluées par des vivats enthousiastes au stade Roi-Abdallah de Djeddah. Acclamations qui vont affleurer tout au long de la partie à chaque occasion blanche. Boostés par un tel accueil, lesdémarrent pied au plancher. En prenant le contrôle du cuir, puis en insistant avec deux frappes cadrées de Casemiro et Luka Modri?. Petite précision : les tentatives ont été claquées à distance raisonnable des cages adverses, signe que le Real ne parvient pas non plus à s'approcher de la surface des. En somme, la maîtrise est là des deux côtés. Jusqu'à ce que le Real se donne des sueurs froides tout seul. En voulant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com