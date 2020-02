Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real Madrid conforte sa première place Reuters • 09/02/2020 à 18:22









Le Real Madrid conforte sa première place par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse d'Osasuna cet après-midi pour le compte de la 23e journée de Liga (4-1). Les joueurs de Zinédine Zidane se sont faits peur en début de rencontre, en encaissant le premier but de la partie sur une tête plongeante d'Unai Garcia. Mais une reprise de volée d'Isco puis un but de Sergio Ramos à la suite d'un corner ont remis les Madrilènes sur le bon chemin avant la mi-temps. En fin de rencontre, Lucas Vazquez a fait le break sur une offrande de Karim Benzema, avant que Jovic n'y aille de son but sur un de ses premiers ballons. Le Real conserve six points d'avance sur le FC Barcelone en tête du championnat, en attendant le déplacement des coéquipiers de Léo Messi à Séville ce soir. Osasuna reste 12e de Liga.

