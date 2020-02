Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real Madrid concède le nul à domicile contre le Celta Vigo Reuters • 16/02/2020 à 23:16









Le Real Madrid concède le nul à domicile contre le Celta Vigo par Hugo Chalmin (iDalgo) Le Real Madrid lâche des points mais garde la tête du championnat. En clôture de la 24e journée de Liga, les Merengues recevaient dimanche soir à Santiago Bernabeu le Celta Vigo. Au terme d'une superbe rencontre de football, les Galiciens ont arraché dans les derniers instants un précieux match nul 2-2. Les hommes de Victor Garcia rentrent parfaitement dans la partie avec un but dès la septième minute de Smolov, l'attaquant prêté par le Lokomotiv Moscou. La Casa Blanca a la possession de balle mais ne parvient pas à réellement inquiéter son adversaire du soir. Au retour des vestiaires, le Real continue de pousser et se voit récompensé de ses efforts avec l'égalisation de Kross à la 52e minute. Une dizaine de minutes plus tard, Ramos vient donner l'avantage aux siens sur un penalty provoqué par Hazard, lui qui faisait son retour sur les terrains après sa blessure contre le PSG en novembre 2019. Le plus dur semble fait pour les Madrilènes mais ces derniers concèdent un but de Santi Mina, tout juste entré en jeu, dans les dernières minutes de la partie. Un point qui suffit au bonheur du Celta Vigo puisqu'il lui permet de sortir de la zone de relégation. Madrid prend un point d'avance sur le FC Barcelone.

