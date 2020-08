Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real Madrid champion d'Europe chez les jeunes Reuters • 25/08/2020 à 23:18









Le Real Madrid champion d'Europe chez les jeunes par Adonis Vesin (iDalgo) Pour la première fois de leur histoire, les jeunes pousses du Real Madrid ont remporté la Youth League, la Ligue des champions junior. Pablo a lancé des Merengues (26e) bien aidés par un contre-son-camp de Jocu (2-0, 45e). Au retour de la pause, le match s'est emballé en huit minutes. Le meilleur buteur de la compétition Gonçalo Ramos (49e) a réduit l'écart mais Gutierrez lui a répondu dans la foulée (3-1, 50e). Sept minute plus tard, Ramos replaçait à nouveau Benfica à portée de tir (3-2, 57e). Le Portugais Dantas (68e) a alors craqué sur penalty. Raul, qui a dirigé l'équipe lors de cette phase finale, a été porté en triomphe par ses troupes.

