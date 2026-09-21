Le Real Madrid annonce la « grave blessure » d'un joueur après le derby

Le Real a perdu bien plus qu’un simple match ce dimanche face à l’Atlético. Les hommes de José Mourinho ont été défaits (2-1) par les Colchoneros au terme d’un derby marqué par de nombreuses polémiques arbitrales (pour changer).

Le club a publié un communiqué pour annoncer la blessure de Federico Valverde. Le Real Madrid évoque même une « grave blessure» pour évoquer l’ état de son international uruguayen. Touché à la cheville gauche, Valverde est tout de même parvenu à terminer la rencontre. …

MB pour SOFOOT.com