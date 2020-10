Le Real fait plier le Barca

Après une première période aussi relevée qu'équilibrée, le Real, plus cynique et réaliste, a su prendre le dessus sur une formation barcelonaise encore trop fragile et naïve sur ses bases arrières.

FC Barcelone 1-3 Real Madrid

The show must go on

Derrière sa barbe rousse, cet homme là doit sourire. Il a encore réussi son coup. Avec malice, mais dans les règles. Clément Lenglet est tombé dans le panneau. Un maillot tiré du Français puis un penalty obtenu auront suffi à Ramos pour changer le sens d'un Clásico jusqu'ici très équilibré. Le Real n'aura pas brillé en seconde mi-temps, mais ca, la Maison Blanche s'en cogne : battus par le Shakhtar en Milieu de semaine, les Madrilènes et Zinédine Zidane on repris leur marche en avant.On nous l'avait dit et répété toute la semaine : cette fois-ci, le Clásico avait rétréci, victime des états de forme déficients des deux mastodontes du football ibérique. Sauf que Karim Benzema aime voir les choses en grand et redimensionne sans attendre l'évènement : dès la 5e minute de jeu, le Français fixe l'axe centralet transmet à Valverde, qui assassine Neto dans la surface d'un tir puissamment croisé. Le message est du genre limpide: un grand cru ne se transforme pas en un clin d'œil en vin à tacher les nappes et ce match là va décoller vite, très vite, vers les hauteurs à laquelle il nous a habitués. Messi, diabolique à chacun de ses touchers de balle, en fait trois minutes plus tard une édifiante démonstration: l'Argentin trouve parfaitement Alba en profondeur, dont le centre pour Fati permet au Barca d'égaliser. La danse est lancée et elle s'annonce aussi furieuse que jouissive : Messi valse à coup de crochets, Casemiro tente des pogos improvisés à chaque Lire la suite de l'article sur SoFoot.com