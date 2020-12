Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Real et Levante s'imposent Reuters • 05/12/2020 à 18:22









par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi après-midi se déroulaient deux match comptant pour la douzième journée de Liga. Le Real Madrid se déplaçait à Séville pour y affronter Lucas Ocampos et ses coéquipiers. Les Madrilènes se sont imposés 1-0 dans ce qui semblaient être la dernière chance de Zinedine Zidane. Le but a été inscrit par Bono contre son camp à la 55ème minute. Grâce à cette victoire le Real prend la troisième place et laisse son adversaire du jour à la cinquième place. L'autre match opposait Levante et Getafe gagné par les locaux sur le score de 3-0 et ayant terminé le match à 11 contre 9. Grâce à cette victoire les joueurs de Levante sorte de la zone rouge alors que Getafe reste à la treizième place.

