Le Real engloutit la Real Sociedad avec un triplé de Mbappé

Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Buts : Mbappé (40 e , 60 e , 80 e ), Vinícius (68 e ) pour la Casa Blanca // Sučić (44 e ) pour les Txuri-Urdin

« Pas contents ? Triplé. » Le deuxième match de championnat du Real Madrid se solde par une nette victoire face à la Real Sociedad (4-1) , auréolée de trois réalisations de l’inévitable Kylian Mbappé . Le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde a d’abord ouvert le score du pied gauche (1-0, 40 e ) avant de voir les Basques revenir avec un but de Luka Sučić (1-1, 44 e ) . Les hommes de José Mourinho paient le prix de leur manque d’agressivité en défense.…

SW pour SOFOOT.com