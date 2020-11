Le Real enfonce l'Inter

Au terme d'une rencontre rythmée et techniquement relevée, le Real a dominé une formation interista séduisante, mais plombée par ses errements défensifs. De quoi définitivement lancer les Madrilènes en ligue des champions, quand les Nerazzurri attendent de signer un premier succès cette saison en C1, et pointent à la dernière place du groupe B.

Real Madrid 3-2 Inter

Sapés comme jamais

A force de s'arracher les cheveux en C1, Antonio Conte va peut être finir par filer un sale coup à sa fameuse implantation capillaire. Après trois match de C1, son Inter pointe à la dernière place de son groupe b de ligue des champions. La faute, ce soir, au Real Madrid de Zidane, sur courant alternatif ce mardi, mais décidemment irrésistible quand il se décide à jouer et à accélérer dans les seize mètres adverses.Réussir des retrouvailles peut s'avérer chose difficile. Plus de vingt après les débuts de Zidane à la Juventus avec Antonio Conte à ses cotés sur le pré, le double Z et lede l'Inter se croisent pour la première fois en match officiel, depuis qu'ils sont devenus entraineurs. Ce mardi, il s'agit donc de faire bonne impression. Ca tombe bien,comme Madrilènes sont venus rudement bien habillés offensivement. Fringuée d'un entrejeu Barella-Brozovic-Vidal, l'Inter a des idées et du rythme dans les chaussettes. Barella, servi par Perisic, trouve la barre de la tête, quand Vidal, d'un tir lointain, donne quelques frayeurs à Courtois. Mais c'est bien le Real qui est le mieux sapé ce soir, les combinaisons de Benzema, Hazard et Valverde donnant le tournis à une défenseaffolée par le pressing adverse.