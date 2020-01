Le Real domine Séville grâce au show Casemiro

Vainqueur de Séville à Madrid (2-1), le Real s'empare provisoirement de la place de leader en Liga. Homme du match, Casemiro s'est distingué grâce à un doublé.

Real Madrid 2-1 FC Séville

L'alerte De Jong

Il ne reste que quelques minutes à jouer entre le Real Madrid et le FC Séville lorsque l'escouade andalouse s'apprête à partir en contre pour tenter d'égaliser. Meilleur joueur de son équipe durant la partie, Casemiro fait preuve de malice en commettant une faute afin de permettre aux Madrilènes de se replacer. Dans cette optique, Dani Carvajal recupère le ballon à la main et va s'installer dans sa moitié de terrain pendant que l'arbitre central adresse une biscotte au numéro 14 de la Maison Blanche. Au final, Carvajal recevra lui aussi un carton jaune, mais peu importe : grâce à sa malice et son milieu défensif héroïque, le Real va s'imposer sur sa pelouse pour prendre trois points d'avance sur le Barça en tête du championnat. Le vice, c'est tout un art.Cheveux au vent et mèches blondes bien présente, Sergio Ramos effectue la traditionnelle présentation d'un trophée obtenu face aux socios du Santiago-Bernabéu. En l'occurrence, il s'agit de la supercoupe d'Espagne acquise en Arabie saoudite, compétition à laquelle n'avait pas participé Karim Benzema pour cause de blessure. Cette fois-ci, KB9 est bien dans le groupe mais sur le banc des remplaçants, période de rodage post-blessure oblige. En pointe, Luka Jovi? possède une carte à jouer mais va très vite s'avérer sevré de ballons. Au milieu de terrain, Toni Kroos envoie une frappe lointaine bien captée par Tomáš Vaclík. Face à lui, le Real affronte la meilleure équipe à l'extérieur de Liga sur toute la phase aller avec 20 points obtenus par le FC Séville en dix déplacements (six victoires, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com