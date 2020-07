Le Real crucifie Getafe grâce à Ramos

Après sa victoire par le plus petit des écarts contre Getafe (1-0), le Real Madrid serre le poing grâce à un but de son capitaine madrilène sur penalty. Une victoire fondamentale dans l'optique de la conquête du titre en Liga.

Real Madrid 1-0 Getafe

Patience à la Maison Blanche

Il suffisait d'une fois, une seule faute d'inattention susceptible de changer le cours d'un match peu spectaculaire à regarder. Cette fameuse faute est arrivée, et le Real s'est engouffré dans la brèche sans hésiter une seule seconde. Grâce à qui ? À Sergio Ramos, bien évidemment. Profitant d'un accrochage de Mathías Olivera sur Dani Carvajal, le capitaine du Real Madrid s'empare du ballon pour frapper un penalty plein de sang froid et inscrire son neuvième but de la saison en Liga. Un but une nouvelle fois essentiel dans la course au titre, et qui pourrait peser très lourd dans la balance en fin de saison. La victoire est froide comme la mort mais au fond, les Madrilènes se fichent pas mal de la manière. À raison.Dans son antre du stade Alfredo Di Stéfano, Zinédine Zidane connaît déjà les clés de ce derby madrilène : une victoire, et le Real mettrait à quatre points son rival du FC Barcelone déjà touché par la fatigue de ce sprint effréné et proche de voir la situation s'enflammer d'une mauvaise manière. Dès lors, la première allumette du match est craquée par Karim Benzema, mais son tir en pivot est bien capté par David Soria (3). Toutefois, Getafe n'est pas venu à Valdebebas en touriste puisque lesrêvent encore d'un ticket pour la prochaine C1. Chanceux, Nikola Maksimovi? met Thibaut Courtois dans l'embarras sur une déviation involontaire de la cuisse gauche qui oblige le géant belge à repousser la balle en corner (9), puis c'est au tour de Jaime Mata d'envoyer une frappe enveloppée