Le Real cogne le Barça et relance la Liga

Alors qu'il sortait d'une semaine compliquée, le Real Madrid a logiquement dominé le Barça dimanche soir (2-0) et reprend la tête de la Liga. Zizou peut souffler.

Real Madrid 2-0 FC Barcelone

Thibaut, ce héros

Quelques heures après la défaite à Levante, Sergio Ramos l'avait annoncé : le Real était face à "" et cette semaine était faite pour les hommes, les vrais. Soit, les courageux, les types qui n'ont peur de rien et encore moins d'un Barça invaincu au Bernabéu en Liga depuis octobre 2014. Résultat ? Si les Madrilènes ont pris quelques mandales en première période, ils ont surtout répondu avec autorité aux sceptiques et ont logiquement dominé leur rival catalan (2-0).Si la pluie qui s'abat sur Madrid donne au début de rencontre un côté dramatique, elle ne fait pas paniquer Zinédine Zidane. Le Français a beau sortir d'une semaine à deux cocards, son plan de jeu pour faire vriller le Barça est visible : son Real a décidé de presser haut et fort, de bouffer le moindre espace à son rival et de poser le maximum de triangles possibles autour des latéraux catalans. D'abord à l'aise, Toni Kroos et Isco animent un début de rencontre dominé par le Real, mais où les locaux peinent dans le dernier geste. Ainsi, Benzema et Kroos gâchent les premières cartouches du soir et Zidane commence à se gratter la tête. Pour une raison simple : en face, le 4-4-2 de Setién s'anime enfin, Messi et Griezmann étant enfin trouvés un minimum entre les lignes grâce à des premiers décalages, et l'attaquant français se procure même une belle balle d'ouverture du score, qu'il lâche dans le ciel madrilène. Le Real domine malgré tout un premier acte animé, fait mal au Barça dans les phases de transition, notamment à Semedo, mais c'est finalement un Thibaut Courtois chaud Lire la suite de l'article sur SoFoot.com