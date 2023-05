Le Real à l’assaut de la City

Après le nul de l’aller, le Real Madrid va essayer de faire tomber Manchester City et de s'offrir une nouvelle finale sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Un stade où les Merengues n'ont jamais gagné en quatre matchs, et où les Mancuniens n'ont plus été battus depuis plus de cinq ans sur la scène européenne.

« À l’Etihad, nous nous sentons invincibles. » Après la demi-finale aller au Bernabéu (1-1), Jack Grealish a prévenu les Madrilènes : le plus dur s’annonce pour le Real Madrid pour la manche retour, sur la pelouse des Citizens . Car si l’antre des Skyblues n’a rien d’impressionnant au niveau de l’ambiance, elle est bel et bien une forteresse imprenable en Europe depuis cinq ans et une défaite face à Liverpool en quarts de finale retours (1-2). Depuis, personne n’a vaincu les hommes de Guardiola sur leur pelouse, et City est devenu un habitué du dernier carré de la C1 (la troisième de rang). C’est donc une nouvelle mission impossible qui attend le Real Madrid, qui n’est bien sûr pas du genre à se défiler.

La forteresse mancunienne

Les chiffres ne dessinent rien d’autre qu’une montagne à renverser pour les Merengues . Sur 28 matchs à domicile cette saison, City en a gagné 26, et n’en a perdu qu’un seul, contre Brentford à l’époque lointaine de l’avant-Coupe du monde. À l’échelle européenne, les Skyblues restent sur 7 succès européens, dont les gifles infligées à Leipzig (7-0), au Bayern (3-0) et à Copenhague (5-0). Le Real Madrid fait d’ailleurs partie de cette série, puisque, l’an passé, au même stade de la compétition, les Madrilènes s’étaient inclinés 4-3 avant le miracle Rodrygo du retour. Une dernière statistique pour la route ? City est invaincu depuis 21 matchs toutes compétitions confondues. À l’heure de retrouver une pelouse où il n’a jamais gagné en quatre sorties (2 nuls, 2 défaites), le Real Madrid a donc de quoi s’inquiéter.…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com