Le RC Vesoul et son match pour l'espoir

À l'occasion de la deuxième édition du Vrai Foot Day, le RC Vesoul a décidé de porter un projet ancré dans l'actualité : organiser une rencontre entre son équipe et une autre composée de soignants et d'anciens patients touchés par la Covid-19 pour rendre hommage au personnel médical.

Le Vesoul Racing Club et le jeu du " Klopp, pas clope "

Un grimpeur fou, une arbitre en blouse et des mômes

Des applaudissements, encore. Parce qu'il n'y aura jamais trop de mains qui frappent entre elles en guise de remerciements, le stade du RC Vesoul va reprendre la sympathique habitude quotidienne du confinement le dimanche 11 octobre. Sauf que cette fois, ce ne sera pas à 20 heures ni aux fenêtres que les "clap-clap" en soutien au personnel soignant briseront la fausse minute de silence. Mais aux alentours de 16 heures, dans l'enceinte René-Hologne. Ce dernier (1886-1944), ancien maire de la commune, est reconnu pour son engagement au sein de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Les footballeurs présents sur la pelouse, eux, disputeront une nouvelle bataille symbolique pour résister au coronavirus.Car à 16 heures, justement, sera sifflé le coup d'envoi d'un drôle de match amical. D'un côté, les joueurs du club qui évoluent en Départemental 3 et qui se seront déplacés la veille au soir à Franchevelle pour la sixième journée de championnat. De l'autre, laCovid. Ou plutôt anti-Covid, puisque l'effectif sera composé des meilleurs ennemis du virus et d'anciennes victimes de celui-ci. À savoir, en vrac : des infirmiers, des ASH, un psychologue, un psychomotricien, zéro médecin (dont les plannings s'avèrent un peu trop débordants) et... Jérémy et Romain, deux jeunes ex-malades aujourd'hui guéris., remet Jérémy, alias le "Grimpeur fou" pour son addiction aux courses de montées/descentes d'escalier et habitué aux événements sportifs organisés pour la bonne cause.