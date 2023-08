information fournie par So Foot • 08/08/2023 à 12:40

Le RC Strasbourg s’offre deux pépites bordelaises

Ils ne se lâchent plus.

Révélés en Ligue 2 la saison dernière sous les couleurs de Girondins de Bordeaux, Junior Mwanga (20 ans) et Dilane Bakwa (20 piges aussi), qui partagent le même agent, ont décidé de sauter le pas en même temps et rejoignent le RC Strasbourg. Absents de la déroute du club au scapulaire lundi à Pau, les deux jeunes ont été officialisés en Alsace ce mardi. En s’engageant chacun pour les quatre prochaines saisons, ils permettent aux Girondins de récupérer une somme située entre dix-neuf et une vingtaine de millions d’euros.…

EL pour SOFOOT.com