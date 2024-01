information fournie par So Foot • 18/01/2024 à 16:23

Le RC Lens libère Wuilker Fariñez

Il a été roulé dans la Fariñez.

À six mois de la fin de son contrat, Wuilker Fariñez quitte le RC Lens, comme l’a annoncé le club artésien ce jeudi dans un communiqué. Le portier vénézuélien, arrivé chez les Sang et Or en 2020 en provenance de Millonarios, quitte l’institution lensoise avec laquelle il a disputé 25 matchs (cinq clean sheets ).…

