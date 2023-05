Le RC Lens enquête pour des faits d’agressions sexuelles et harcèlement à Bollaert

Une enquête de La Voix du Nord parue ce mercredi détaille plusieurs faits d’agression sexuelle et harcèlement sexuel qui se seraient produits, ces derniers mois, dans l’enceinte de Bollaert ou lors de déplacements de supporters lensois. À tel point qu’au vu de l’accumulation de témoignages qui ont surgi ces derniers jours, notamment sur les réseaux sociaux, le RC Lens a décidé d’ouvrir une enquête afin de les collecter.

Une supportrice de 17 ans évoque par exemple ces hommes « qui profitent du mouvement de foule et se permettent d’avoir les mains baladeuses quand l’occasion se présente, la plupart étant fortement alcoolisés ». Une autre raconte même avoir été prise au piège par trois individus dans les toilettes du stade : « Je commence à paniquer, j’essaie de les pousser, mais je ne sentais plus mes jambes. L’un d’entre eux bloque la porte, les deux autres sont collés à moi. […] Ils me disaient : “T’es bonne, qu’est-ce que tu fais là ?” J’ai fini par crier. Un steward passe à cet instant et demande s’il y a un problème. Il les a dégagés, et au passage il y en a un qui m’a touché les fesses. » Cela fait plus d’un an qu’elle n’est pas retournée au stade, à cause de cette agression.…

JB pour SOFOOT.com