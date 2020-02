Le rapport qui éreinte les aides publiques à la filière bio

Où en est réellement le développement de l'agriculture biologique ? À quels objectifs politiques et sanitaires répond-il ? Comment s'articulent les politiques publiques de soutien ? À la lecture du rapport présenté ce mercredi par les sénateurs Alain Houpert (LR, Côte-d'Or) et Yannick Botrel (Socialiste, Côtes-d'Armor), le lecteur se frotte les yeux tant le gouvernement, grisé de sa propre communication, semble avancer à l'aveugle. Pendant plusieurs mois, les parlementaires ont interrogé les données, étudié les statistiques, entendu chacun des acteurs de la filière? Et leur conclusion est sans appel : au-delà d'une ambition « communicationnelle », la France n'a en réalité aucune politique lisible. « Les professionnels comme les Français incités à consommer bio ont besoin de transparence, martèle Alain Houpert. Ils doivent être protégés contre des politiques publiques et de marketing qui délaissent leurs responsabilités. »Élevé au rang de priorité des politiques publiques lors du Grenelle de l'Environnement en 2008, le développement de l'agriculture biologique n'a jamais soulevé de débat de fond, constate le rapport. Ses bienfaits observables sur l'environnement, notamment sur la qualité des eaux ou la biodiversité, restent « difficiles à évaluer » et mal documentés, et ses avantages supposés sur la santé des consommateurs, « en l'état des connaissances, semblent relever davantage du doute raisonnable que du...