Le rapport des experts climat de l'ONU "crucial pour le succès" de la COP26

Le très attendu rapport des experts climat de l'ONU est "crucial pour le succès" de la conférence climat COP26 en novembre, a insisté lundi le patron de l'Organisation météo mondiale, à l'ouverture des négociations pour l'adoption de ce texte de référence.

"Le rapport que vous allez finaliser va être très important dans le monde entier (...) Ce rapport d'évaluation est crucial pour le succès de la conférence climat de Glasgow (Ecosse) en novembre", a déclaré Petteri Taalas par Zoom aux 700 délégués du Giec qui vont adopter ligne par ligne cette évaluation lors de négociations virtuelles.

"Les six dernières semaines seulement nous ont apporté une série d'événements dévastateurs, chaleur, inondations, incendies, sécheresse et plus (...) Depuis des années, nous avions prévenu que c'était possible, que tout ça allait arriver", a souligné de son côté la responsable climat de l'ONU, Patricia Espinosa.

A moins de 100 jours de la COP26 jugée déterminante pour l'avenir de la planète, "je dis ceci aux décideurs: la science ne permet pas de voir le monde comme on voudrait qu'il soit, elle montre le monde tel qu'il est. Ce n'est pas de la politique, c'est la réalité", a-t-elle ajouté.

Et "la réalité est que nous ne sommes pas en bonne voie pour respecter l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à +1,5°C d'ici la fin du siècle. En fait nous sommes sur le chemin opposé, nous nous dirigeons vers plus de +3°C. Nous devons changer de direction de façon urgente avant qu'il ne soit trop tard", a encore insisté Patricia Espinosa.

"Le Giec nous a dit ce à quoi l'ambition doit ressembler: que chaque pays dans le monde s'engage à la neutralité carbone et détaille le plan pour y parvenir", a renchéri Joyce Msuya, directrice exécutive adjointe de l'ONU-Environnement.

A l'issue de deux semaines de négociations, les 195 Etats membres du Giec doivent publier le 9 août une évaluation très attendue, la première aussi vaste depuis 2014, mettant notamment à jour les prévisions d'augmentation des températures et de hausse du niveau des océans.