LE RAPPEUR KANYE WEST VEUT SE PRÉSENTER AUX ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES WASHINGTON (Reuters) - Le rappeur américain Kanye West, qui a apporté à plusieurs reprises son soutien à Donald Trump, a annoncé samedi dans un tweet qu'il se présenterait pour les élections présidentielles américaines en novembre prochain. "Nous devons maintenant réaliser la promesse de l'Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre futur. Je me présente aux élections présidentielles des Etats-Unis", a-t-il écrit, en ajoutant le hashtag #2020VISION. Rien n'atteste pour l'instant du sérieux de cette déclaration. Il n'était pas possible de savoir dans l'immédiat si Kanye West avait officiellement déposé sa candidature pour figurer sur les bulletins de vote pour l'élection prévue le 3 novembre. Le rappeur et sa femme, Kim Kardashian, ont été reçus par Donald Trump à la Maison blanche en 2018. Le directeur général du fabriquant de voitures électriques Tesla, Elon Musk, une autre célébrité controversée, a dit sur Twitter soutenir le musicien. (Julia Harte, version fançaise Caroline Pailliez)

